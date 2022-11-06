Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что до конца следующего года ЕС предоставит Киеву помощь в размере 18 млрд евро. По мнению европейских чиновников это должно "в значительной степени покрыть финансовые потребности Украины в 2023 году". Об этом пишет Русская служба BBC.
Европа поможет Украине еще на 18 млрд евро до конца 2023 года
В воскресенье, 6 ноября, глава Европейской комиссии пообщалась с Зеленским по телефону и сообщила, что ее предложения о новом пакете финансовой помощи будут вынесены на рассмотрение ЕС на этой неделе.
Как заявляют в ЕС, поддержка Украине будет оказана в виде льготных долгосрочных займов.
"Поддержка в форме крайне льготных долгосрочных займов, которая также покроет выплаты по процентам, будет в том числе содействовать реформам в Украине и ее продвижению по пути к членству в Евросоюзе", - заявляют в Евросоюзе.
Правительство США также сообщило, что помощь Украине в 2023 году составит 13 млрд долларов.
Украинский бюджет, принятый парламентом страны в начале ноября, предполагает, что 46% его доходов приходится на помощь союзников и международных финансовых организаций.
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