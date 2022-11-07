Сербы покидают госучреждения Косова. Чем вызвано новое обострение?

Несмотря на просьбы США и ЕС, Приштина отказалась снова отложить реализацию решения о перерегистрации автомобилей с 21 ноября, даты, установленной в качестве крайнего срока.

Настойчивое требование косовских властей к этническим сербам заменить выданные в Сербии номерные знаки несколько осложнило отношения между Приштиной и ее западными союзниками.

Во вторник, 1 ноября, вскоре после полуночи косовская полиция начала выносить первые предупреждения владельцам автомобилей, которые до сих пор ездят с номерными знаками, выданными в Сербии.

После первых трех недель со дня выдачи письменных предупреждений полиция начнет выписывать штрафы в размере 150 евро.

На следующем этапе планируется конфискация номерных знаков - Приштина настаивает на том, чтобы перерегистрация была завершена к апрелю следующего года.

Формальность с регистрацией на самом деле является важным вопросом для Белграда, который не хочет менять свою позицию, заявляя, что косовские сербы имеют право пользоваться сербскими номерными знаками.

Этим в Белграде хотят дать понять, что соблюдение требований косовских властей может быть истолковано как косвенное признание независимости Косова.

За последний год косовские сербы, недовольные тем, что Приштина настаивает на замене номерных знаков, несколько раз устраивали протесты и перекрывали дороги.

И каждый раз Белград, Приштина и ЕС прилагали огромные усилия, чтобы отсрочить это решение.

Так было до 1 ноября, когда Приштина заявила, что больше отсрочек не будет.

В субботу руководство Сербии провело совещание по Косову Фото: Фонет/Милица Вучковић