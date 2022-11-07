Ультраправые во Франции выбрали нового лидера партии. Но Марин Ле Пен далеко не уходит

В мае 2019 года в ходе европейских выборов список "Национального объединения", возглавляемого Барделла, получивший 23 места из 79, отведённых Франции. С тех пор его уверенная манера ведения дебатов вызывает уважение даже у его политических противников.

При этом он остается верен Марин Ле Пен и недавно признался журналистам, что сделает всё для сохранения и приумножения ее политического наследия.

Отчасти в выдвижении Барделла, который считается протеже Марин Ле Пен, видно стремление французских крайне правых несколько смягчить свой имидж и привлечь молодых избирателей.

Как и Ле Пен, Барделла стремится показать себя националистом новой формации, не имеющим ничего общего с расизмом и антисемитизмом "Национального фронта".

Однако критики указывают на то, что в рядах партии по прежнему живы такие настроения. Примером тому - недавнее изгнание из Национального собрания сроком на две недели законодателя от "Национального объединения", который вроде бы сделал замечание расистского характера во время выступления темнокожего парламентария.

Что касается Марин Ле Пен, то она еще в прошлом году ушла с поста лидера партии, унаследованного от ее отца в 2011 году. Тогда это было сделано для того, чтобы она могла полностью сосредоточиться на президентской кампании, которую она в итоге проиграла Эммануэлю Макрону.