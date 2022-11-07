"Мы должны заслужить уважение сами": состоялось торжественное заседание в честь столетия Сейма

Политик заявил, что парламент постоянно продолжает развиваться и никогда не был отделен от процессов, происходящих в обществе, партийной системы и деятельности граждан. Несмотря на временные различия и трудности, у Сейма есть одна цель, которая "живет" и развивается - власть народа, право на свое мнение, идеи и убеждения, подчеркнул председатель Сейма.

Сто лет назад депутаты Сейма поставили цель - построить свободную и демократическую Латвию - и выбрали путь парламентаризма. "Трудный, сложный, извилистый и крутой, но все же единственно правильный путь. Путь, который во многом определил, кто мы есть, каково наше государство сейчас и каким оно будет через сто лет", - сказал спикер Сейма.

Политик отметил, что особенно важно помнить о демократии, ее значении и ценности именно сейчас, "когда авторитарные режимы наносят огромный ущерб миру". "История доказывает, что демократия способна защитить страны и народы от попадания в болото крайностей или неправильного выбора, из которого иногда уже невозможно выбраться", - сказал Смилтенс.

Парламентарий выразил надежду, что военные преступления России на Украине, геноцид и терроризм против народа Украины "открыли глаза" всем в мире, заставив их понять, что такое на самом деле российский режим. Против России может устоять только стена единства и солидарности всего свободного и демократического мира, заявил спикер Сейма, отметив, что Латвия и Балтийский регион вместе с Украиной несут особую миссию, поддерживая украинский народ и "не позволяя миру соскользнуть в серую зону компромиссов".

Как отметил Смилтенс, в каждой эпохе и на каждом этапе развития страны были свои трудности и вызовы. "Мы сильны, и мы несем ответственность, потому что каждый день должны защищать нашу страну", - сказал спикер Сейма, отметив, что российский политический режим по-прежнему бросает Латвии самые большие вызовы.