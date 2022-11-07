Сегодня в 12:00 состоялось торжественное заседание 14-го Сейма в честь столетия латвийского парламента, на котором перед депутатами выступили председатель Сейма Эдвард Смилтенс, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
"Мы должны заслужить уважение сами": состоялось торжественное заседание в честь столетия Сейма
Перед заседанием в 10:30 депутаты собрались на торжественное мероприятие "Латвийский парламентаризм в год столетия Сейма", которое откроет спикер. В его программе - выступления и дискуссия экспертов, которую вели судья Конституционного суда и бывший руководитель юридического бюро Сейма Гунар Кусиньш.
На торжественное заседание были приглашены бывшие спикеры Сейма Анатолий Горбунов, Илга Крейтусе, Альфред Чепанис, Янис Страуме, Ингрида Латимира (ранее Удре), Индулис Эмсис, Гундар Даудзе, Солвита Аболтиня и Инара Мурниеце, а также другие официальные лица, бывшие депутаты Верховного совета и представители иностранного дипломатического корпуса.
В 14:00 члены президиума Сейма и депутаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.
Первое заседание Сейма Латвийской Республики состоялось 7 ноября 1922 года.
Смилтенс: 14-й Сейм посвятит свою работу укреплению демократии, повышению общественного доверия и вовлеченности
Сейм 14-го созыва посвятит себя работе по укреплению демократии в Латвии, а также повышению доверия и вовлеченности общества, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс в понедельник на торжественном заседании Сейма в честь его столетия.
"Мы должны заслужить уважение сами. Разумными, справедливыми и понятными решениями, уважением к избирателю, гражданину Латвии, уважением друг к другу в Сейме", - сказал Смилтенс.
Политик заявил, что парламент постоянно продолжает развиваться и никогда не был отделен от процессов, происходящих в обществе, партийной системы и деятельности граждан. Несмотря на временные различия и трудности, у Сейма есть одна цель, которая "живет" и развивается - власть народа, право на свое мнение, идеи и убеждения, подчеркнул председатель Сейма.
Сто лет назад депутаты Сейма поставили цель - построить свободную и демократическую Латвию - и выбрали путь парламентаризма. "Трудный, сложный, извилистый и крутой, но все же единственно правильный путь. Путь, который во многом определил, кто мы есть, каково наше государство сейчас и каким оно будет через сто лет", - сказал спикер Сейма.
Политик отметил, что особенно важно помнить о демократии, ее значении и ценности именно сейчас, "когда авторитарные режимы наносят огромный ущерб миру". "История доказывает, что демократия способна защитить страны и народы от попадания в болото крайностей или неправильного выбора, из которого иногда уже невозможно выбраться", - сказал Смилтенс.
Парламентарий выразил надежду, что военные преступления России на Украине, геноцид и терроризм против народа Украины "открыли глаза" всем в мире, заставив их понять, что такое на самом деле российский режим. Против России может устоять только стена единства и солидарности всего свободного и демократического мира, заявил спикер Сейма, отметив, что Латвия и Балтийский регион вместе с Украиной несут особую миссию, поддерживая украинский народ и "не позволяя миру соскользнуть в серую зону компромиссов".
Как отметил Смилтенс, в каждой эпохе и на каждом этапе развития страны были свои трудности и вызовы. "Мы сильны, и мы несем ответственность, потому что каждый день должны защищать нашу страну", - сказал спикер Сейма, отметив, что российский политический режим по-прежнему бросает Латвии самые большие вызовы.
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