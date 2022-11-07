Состоится торжественное заседание в честь столетия Сейма

Перед заседанием в 10:30 депутаты соберутся на торжественное мероприятие "Латвийский парламентаризм в год столетия Сейма", которое откроет спикер. В его программе - выступления и дискуссия экспертов, которую будет вести судья Конституционного суда и бывший руководитель юридического бюро Сейма Гунар Кусиньш.

На торжественное заседание приглашены бывшие спикеры Сейма Анатолий Горбунов, Илга Крейтусе, Альфред Чепанис, Янис Страуме, Ингрида Латимира (ранее Удре), Индулис Эмсис, Гундар Даудзе, Солвита Аболтиня и Инара Мурниеце, а также другие официальные лица, бывшие депутаты Верховного совета и представители иностранного дипломатического корпуса.

В 14:00 члены президиума Сейма и депутаты примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы.

Первое заседание Сейма Латвийской Республики состоялось 7 ноября 1922 года.