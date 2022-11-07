Водителей призывают своевременно оборудовать автомобили зимними шинами

Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что с 1 декабря все автотранспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами, поэтому нужно своевременно осуществить их замену.

Несмотря на то, что прогноз метеорологов в ближайшие дни обещает еще относительно теплую погоду, во второй половине ноября по ночам в отдельных местах температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов и дороги с утра могут обледенеть. Поэтому водителей призывают своевременно позаботиться о безопасности на дороге, так

как летние шины предусмотрены для использования при температуре воздуха не ниже +5 градусов. В более холодную погоду резина шин становится тверже и уже не может полноценно обеспечить достаточное сцепление с дорогой.

В свою очередь, сезон дорожных работ продолжается еще на 21 участке, пять из которых - на главных дорогах страны, шесть - на региональных, кроме того, работы ведутся на девяти мостах и путепроводах.