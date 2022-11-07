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Левитс примет участие в конференции ООН по вопросам климата

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс примет участие в конференции ООН по вопросам климата
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Edijs Pālens/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня примет участие в конференции ООН по вопросам климата, на которой подтвердит решимость Латвии достичь целей климатической нейтральности, сообщили агентству LETA в президентской канцелярии.

Сегодня и завтра Левитс будет участвовать в открытии 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая проходит в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В своем выступлении президент призовет страны ООН целенаправленно планировать и осуществлять меры по выполнению обязательств Парижского соглашения по климату, в том числе в контексте геополитических событий ускорить переход с использования природного газа на возобновляемые ресурсы.

В ходе конференции президент примет участие в дискуссии о будущем энергетики и образования по вопросам окружающей среды, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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