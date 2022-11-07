За три дня выявлено 723 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

За три дня проведен 5551 тест на Covid-19, 13% из них оказались положительными.

Поступила информация о смерти трех инфицированных коронавирусом пациентов - один человек был в возрасте от 60 до 69 лет, еще двое - в возрасте от 80 до 89 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 356,7 до 338,1 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6065 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 954 953 случая заражения.

Госпитализации

За прошедшие трое суток количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 250 до 245 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За это время были госпитализированы 19 пациентов с Covid-19, и за истекшие стуки выписаны восемь человек.

У 102 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 100 человек среднетяжелое течение заболевания, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.