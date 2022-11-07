Дзюба остался без клуба. Он провёл в Турции лишь 5 матчей

Интересно, что соглашение Дзюбы с "Аданой" было расторгнуто ещё 3 ноября, но при этом в клубе о расставании с российским футболистом официально ещё не объявляли.

Как рассказали "РБ Спорт" источники, близкие к "Адана Демирспор", именно клуб принял решение о расторжении контракта с Дзюбой. Сообщается, что футболист просто не подошёл под схему главного тренера Винченцо Монтеллы.

За турецкий клуб 34-летний форвард выступал с августа, он подписал контракт по схеме "1+1". За "Адану" Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

По данным Sport24, до переезда в Турцию у Дзюбы были предложения от "Торпедо" и "Оренбурга". Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. Также он делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России (по 30 мячей).