Глава LTRK: Опасна ситуация, когда министр или политик считает, что он умнее всех

Он отметил, что правительство, принимая решения по вопросам, связанным с экономикой, должно привлекать бизнес-организации и консультироваться с ними, поскольку никто не может быть экспертом во всех областях.

"Важно, чтобы привлекали, консультировались с теми, кто в этом ориентируется и этим занимается, а затем принимали решение. Опасна ситуация, когда министр или политик считает, что он все знает, что он умнее всех", - сказал Ростовскис.

Президент LTRK отметил, что в предыдущем правительстве такого порядка не было. "Предыдущий парламент и правительство были довольно популистскими и отчасти непрофессиональными. Сотрудничество с премьер-министром тоже было не самым лучшим", - сказал Ростовскис.

Он отметил, что в предыдущем правительстве "Новое Единство" было в меньшинстве, но в нынешнем парламенте эта партия получила самую большую поддержку избирателей.

"В предыдущем правительстве "Новое Единство" было в меньшинстве, и у премьер-министра была частичная аргументация, что он каким-то образом удерживает правительство вместе, чтобы оно не развалилось, как модератор. Но теперь общественность дала "Новому Единству" самый большой мандат. Флаг у них в руках.

Теперь больше нельзя оправдываться тем, что они что-то не могут сделать, потому что кто-то что-то там… Это будет момент истины - либо могут, либо не могут", -

сказал Ростовскис.

Что касается планов создания Министерства энергетики, президент LTRK отметил, что концентрироваться на решении проблем энергетики важно, но это можно сделать несколькими способами. "Это больше вопрос управления. Лично я ни за, ни против. Могут быть разные решения", - сказал Ростовскис.