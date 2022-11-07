Два шага вперед, один назад. Как Путин мешает борьбе с глобальным потеплением

Обе проблемы не только никуда не делись, а лишь обострились после решения Путина отправить войска на завоевание Украины.

Путина пугают Украина и НАТО, а не глобальное потепление Фото: AFP

Во-первых, санкции за невиданную со времен Второй мировой агрессию в Европе и развязанная Кремлем еще до нее газовая война с ЕС привели к многократному росту цен на газ, возрождению угля и недовольству населения. А оно и без кризиса не было готово менять образ жизни ради спасения планеты.

Согласно опросу, проведенному летом по заказу клуба богатых государств ОЭСР, под 90% жителей десятка развитых стран не отрицают глобальное потепление, доверяют выводам ученых о том, что оно вызвано человеком, и понимают, что оно угрожает жизни на Земле.

Однако менее 40% верят в то, что можно нейтрализовать выбросы к концу столетия без ухудшения качества жизни, и лишь 34-37% готовы ради общего блага меньше ездить на машинах или убавить отопление и кондиционер.

Вторая проблема - доверие между богатыми и бедными. Она существует с тех пор, как мир озаботился изменением климата.