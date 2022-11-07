"Декларация до портфелей": "Объединенный список" не устраивает предложение Кариньша

"Объединенный список", в свою очередь, может быть разочарован тем, что из его рук ускользнуло Министерство сообщения, так как этим портфелем интересовались как минимум три представителя объединения,

Через пару дней после выборов Смилтенс в своем видео в Twitter говорил о том, что еще не решил, будет ли работать в Сейме или в исполнительной власти. В правительстве он видел себя либо в Министерстве земледелия, где когда-то работал парламентским секретарем, либо в Министерстве окружающей среды и регионального развития, потому что Латвийскому объединению регионов важно исправить ошибки административно-территориальной реформы. Теперь, когда Смилтенс назначен спикером Сейма, интерес политика к распределению портфелей в правительстве может быть уже не столь велик.