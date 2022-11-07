Будущая коалиция наконец достигла самой драматичной фазы в процессе формирования каждого правительства - распределения должностей. Национальное объединение и "Объединенный список" сразу же назвали предложение лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша "интересным".
"Декларация до портфелей": "Объединенный список" не устраивает предложение Кариньша
Скорее всего, за этой вежливой фразой скрывается непонимание того, почему Нацобъединению не досталось Министерство земледелия, продолжить работу в котором изъявил желание Каспар Герхардс.
"Объединенный список", в свою очередь, может быть разочарован тем, что из его рук ускользнуло Министерство сообщения, так как этим портфелем интересовались как минимум три представителя объединения,
сообщает программа Латвийского телевидения De facto.
Однако свой отказ дать конкретный ответ на предложенное распределение министерских должностей обе партии объясняют желанием сначала разобраться с декларацией правительства.
Пост спикера Сейма достался одному из лидеров "Объединенного списка" Эдварду Смилтенсу, поэтому, согласно озвученным Кариньшем принципам распределения должностей, семь постов получит "Новое Единство", пять должностей, включая спикера, - "Объединенный список", а четыре министерских портфеля - Нацобъединение.
Через пару дней после выборов Смилтенс в своем видео в Twitter говорил о том, что еще не решил, будет ли работать в Сейме или в исполнительной власти. В правительстве он видел себя либо в Министерстве земледелия, где когда-то работал парламентским секретарем, либо в Министерстве окружающей среды и регионального развития, потому что Латвийскому объединению регионов важно исправить ошибки административно-территориальной реформы. Теперь, когда Смилтенс назначен спикером Сейма, интерес политика к распределению портфелей в правительстве может быть уже не столь велик.
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