Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своём Instagram сообщила, что стала мамой.
ФОТО ⟩ Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова впервые стала мамой
Малыш родился 30 октября. Вес новорождённого - 3100 граммов, рост - 50 сантиметров. Пол ребёнка Сотникова не уточнила.
"Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя как ты с нами. Новая жизнь", - написала Сотникова в Instagram.
Примечательно, что большинство поклонников даже не подозревали о её положении: в социальных сетях Аделины не было ни намёка на предстоящее материнство. Кроме того, фанаты теряются в догадках по поводу личности отца ребёнка.
Сотникова никогда не афишировала свою личную жизнь, но в разное время в качестве партнёра спортсменки называли телеведущего Александра Молочко, хоккеиста Владимира Ткачева и певца Давида Манукяна.
26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года.
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