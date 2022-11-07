ФОТО ⟩ Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова впервые стала мамой

Малыш родился 30 октября. Вес новорождённого - 3100 граммов, рост - 50 сантиметров. Пол ребёнка Сотникова не уточнила.

"Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя как ты с нами. Новая жизнь", - написала Сотникова в Instagram.

Примечательно, что большинство поклонников даже не подозревали о её положении: в социальных сетях Аделины не было ни намёка на предстоящее материнство. Кроме того, фанаты теряются в догадках по поводу личности отца ребёнка.

Сотникова никогда не афишировала свою личную жизнь, но в разное время в качестве партнёра спортсменки называли телеведущего Александра Молочко, хоккеиста Владимира Ткачева и певца Давида Манукяна.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года.