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"ПСЖ" против "Баварии". Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

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"ПСЖ" против "Баварии". Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
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Фото: Reuters/ScanPix

В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

По итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции.

Результаты жеребьёвки:

  • "Бавария" (Германия) - "ПСЖ" (Франция)
  • "Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)
  • "Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия)
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)
  • "Челси" (Англия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)
  • "Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия)
  • "Реал Мадрид" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

В 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные - 7, 8, 14 и 15 марта. Все поединки начнутся в 22:00.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле 10 июня на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка".

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