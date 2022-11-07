"ПСЖ" против "Баварии". Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции.

Результаты жеребьёвки :

"Бавария" (Германия) - "ПСЖ" (Франция)

"Бенфика" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Реал Мадрид" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

В 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, а ответные - 7, 8, 14 и 15 марта. Все поединки начнутся в 22:00.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле 10 июня на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка".