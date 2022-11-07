Казахстанский боксёр Айдос Ербосынулы был госпитализирован и введён в искусственную кому после боя с кубинцем Давидом Моррелем, сообщает ESPN со ссылкой на помощника тренера спортсмена.
ВИДЕО ⟩ Казахстанского боксёра ввели в кому после жёсткого нокаута
Ербосынулы 5 ноября потерпел поражение нокаутом в 12-м раунде главного боя боксёрского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) за регулярный чемпионский пояс во втором среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
После боя казахстанец, сильно пострадавший в бою, был госпитализирован в одну из больниц города, где врачи ввели его в медикаментозную кому из-за кровоизлияния в мозг. По информации источника, состояние Ербосынулы остаётся тяжёлым.
Компания Suleimen Promotions на своей странице в Instagram выступила с официальным заявлением о состоянии казахстанского боксёра.
"После поединка за титул чемпиона мира Айдос Ербосынулы был помещён в самую лучшую клинику Миннеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, будет под наблюдением около двух недель".
30-летний Айдос Ербосынулы потерпел первое поражение в профессиональном боксе, прервав серию из 16 побед (11 - нокаутом) подряд.
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