С 30 октября по 6 ноября в турецком городе Анталья прошёл чемпионат мира 2022 по шашкам на 100-клеточной доске среди молодёжи, в котором Латвию с честью представили молодые шашисты.
Шашечная школа Domātprieks привезла с чемпионата мира девять наград
Внушительного успеха добилась шашечная школа Domātprieks, которая принесла сборной Латвии 9 из 19 завоеванных медалей.
Невероятных успехов добился ученик и кандидат в мастера шашечной школы Domātprieks Петерис Крипанс, завоевавший три чемпионских титула во всех дисциплинах - классической, быстрых шашках и блиц, таким образом став трёхкратным чемпионом мира в возрастной группе до 14 лет. В общей сложности в этой группе приняли участие 22 участника из 9 стран.
Кандидат в мастера Алисе Мисане стала чемпионкой мира в возрастной группе до 9 лет по классическим и быстрым шашкам, а также бронзовыми призёром в блиц-игре. Впервые на чемпионате мира проводилось соревнование в этой возрастной группе и в нём приняли участие 9 участников из 5 стран.
Чемпионкой мира по классическим шашкам в возрастной группе до 13 лет, а также бронзовым призёром по быстрым шашкам стала кандидат в мастера Мальвина Мисане, соревнуясь в возрастной группе с наибольшим количеством участников - 30 из 13 стран.
Бронзовую медаль в быстрых шашках завоевал Максим Новицкис в возрастной группе до 11 лет, в которой приняли участие 18 мальчиков из 9 стран.
Сборную Латвии из шашечной школы Domātprieks также представляли Полина Герасимова в группе девушки до 17 лет, Эрнестс Калниньш и Карлис Калейс в группе среди юношей до 14 лет. Завоевать медали на этот раз им не удалось, но непременно накоплен хороший опыт и мотивация стремиться к высоким достижениям в будущем.
Главный тренер шашечной школы Domātprieks и директор школы Олеся Адуллина гордится высокими достижениями подопечных. Также добиться высоких результатов спортсменам помогли титулованные шашисты Роберт Мисанс и Гунтис Валнерис.
Всего юные спортсмены сборной Латвии на чемпионате завоевали 19 наград - семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.
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