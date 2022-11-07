Шашечная школа Domātprieks привезла с чемпионата мира девять наград

Внушительного успеха добилась шашечная школа Domātprieks, которая принесла сборной Латвии 9 из 19 завоеванных медалей.

Невероятных успехов добился ученик и кандидат в мастера шашечной школы Domātprieks Петерис Крипанс, завоевавший три чемпионских титула во всех дисциплинах - классической, быстрых шашках и блиц, таким образом став трёхкратным чемпионом мира в возрастной группе до 14 лет. В общей сложности в этой группе приняли участие 22 участника из 9 стран.

Кандидат в мастера Алисе Мисане стала чемпионкой мира в возрастной группе до 9 лет по классическим и быстрым шашкам, а также бронзовыми призёром в блиц-игре. Впервые на чемпионате мира проводилось соревнование в этой возрастной группе и в нём приняли участие 9 участников из 5 стран.

Чемпионкой мира по классическим шашкам в возрастной группе до 13 лет, а также бронзовым призёром по быстрым шашкам стала кандидат в мастера Мальвина Мисане, соревнуясь в возрастной группе с наибольшим количеством участников - 30 из 13 стран.