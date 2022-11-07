В темном-темном городе. Как живет Киев без света

Но больше всего нынешний Киев отличается от "старого" с наступлением сумерек. Темнеет сейчас рано, уличное освещение с целью экономии электроэнергии работает в крайне щадящем режиме, и даже на Подоле, который остается центром ночной жизни города (точнее, вечерней, ведь с 23:00 начинается комендантский час), после шести вечера царит темень.

Фото: EPA

Проходя мимо кофейни или бара, стоит прислушаться. Если слышно характерный звук работающего мотора, значит, у заведения есть дизельный генератор, и внутри будет тепло, светло и вкусно - может, даже футбол удастся посмотреть. Кому повезло меньше - пивбар возле моего дома, к примеру, - просто подсвечивают внутри светодиодными лампами, которые питаются от тех же пауэрбенков.

Многие люди, которые ходят по улицам вечером, - например, выгуливают собак или идут от метро до своего дома - подсвечивают себе мобильными телефонами. Одни светят себе под ноги всю дорогу, другие - только на пешеходных переходах, ведь во время отключений светофоры тоже не работают. Те, кто во время войны не забросил занятия бегом, используют налобные фонарики. Городские власти недавно настоятельно рекомендовали пешеходам в темное время суток надевать одежду со светоотражающими элементами.

Без света или без вас? Без вас