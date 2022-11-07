Трагическое происшествие в Литве: в джакузи утонула трехлетняя девочка

По сообщению полиции, в 23:30 в гостинице Vilnius SPA Anykščiai утонула девочка 2019 года рождения. Стражи порядка отметили, что в момент происшествия девочка находилась вместе с родителями. Местный портал nykšta.lt связался с близкими погибшей.

По информации портала, все произошло, когда семья проводила время в джакузи. По словам близких, ребенок был без надувного пояса и, прыгая в бассейн, возможно, ударился голосов.

Сотрудники SPA Vilnius Anykščiai находились на месте происшествия. Мать сама вытащила ребенка из ванны. Видя, что дочь не подает признаков жизни, женщина упала в обморок.

Трехлетнюю девочку пытались реанимировать на месте. После прибытия медиков ребенка доставили в местную больницу, где в 12:45 была констатирована смерть.

Полиция начала досудебное расследование.