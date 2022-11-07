В субботу, 5 ноября, в гостинице в литовском городе Аникшяй утонула трехлетняя девочка. Она упала в бассейн джакуpи и, возможно, ударилась головой, в результате чего утонула, сообщает портал 15min.lt.
Трагическое происшествие в Литве: в джакузи утонула трехлетняя девочка
По сообщению полиции, в 23:30 в гостинице Vilnius SPA Anykščiai утонула девочка 2019 года рождения. Стражи порядка отметили, что в момент происшествия девочка находилась вместе с родителями. Местный портал nykšta.lt связался с близкими погибшей.
По информации портала, все произошло, когда семья проводила время в джакузи. По словам близких, ребенок был без надувного пояса и, прыгая в бассейн, возможно, ударился голосов.
Сотрудники SPA Vilnius Anykščiai находились на месте происшествия. Мать сама вытащила ребенка из ванны. Видя, что дочь не подает признаков жизни, женщина упала в обморок.
Трехлетнюю девочку пытались реанимировать на месте. После прибытия медиков ребенка доставили в местную больницу, где в 12:45 была констатирована смерть.
Полиция начала досудебное расследование.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!