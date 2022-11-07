В Айзпутской волости парень во время распития алкоголя убил пенсионера

Вечером 4 ноября полиция получила информацию, что в Айзпутской волости был найден мертвый мужчина с признаками насильственной смерти.

Полиция встретила на месте происшествия нескольких человек. Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков произошел конфликт, в результате чего телесные повреждения были нанесены пенсионеру. Вызванные медики констатировали смерть мужчины.

Полиция начала уголовный процесс в связи с намеренным нанесением тяжких телесных повреждений, в результате чего по невнимательности виновного наступила смерть потерпевшего.

На основании подозрений в совершении преступления стражи порядка задержали совершеннолетнего молодого человека, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В качестве меры пресечения к нему применен арест.