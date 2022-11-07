В Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню Лачплеcиса

11 ноября с 9:00 жители приглашаются на торжественную службу в Рижский кафедральный собор, а до 21:00 в Латвийском военном музее можно будет посетить выставку военной техники.

С 10:00 в Латвийском национальном историческом музее вниманию посетителей предстанет выставка военного ордена Лачплесиса и выставка "Конституция 100+".

В 17:00 начнется акция "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В ходе мероприятия на Братском кладбище традиционно будут зажжены поминальные свечи. После этого ожидается патриотическое факельное шествие к памятнику Свободы и набережной 11 ноября и запуск на Даугаву у статуи Большого Кристапа костра на плоту.

У памятника Свободы пастор Гунтис Калме произнесет торжественную речь, а группа Vilki исполнит песни борцов за свободу Латвии.

Одно из центральных мероприятий Дня Лачплесиса пройдет на площади Латвийских стрелков, где с 18:00 до 22:00 можно будет услышать концерт "Песни силы" с участием нескольких рижских фольклорных ансамблей и рок-группы Līvi.