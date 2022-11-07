В память о борцах за свободу Латвии 11 ноября в столице пройдут различные мероприятия, как в центре города, так и в микрорайонах, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
В Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню Лачплеcиса
11 ноября с 9:00 жители приглашаются на торжественную службу в Рижский кафедральный собор, а до 21:00 в Латвийском военном музее можно будет посетить выставку военной техники.
С 10:00 в Латвийском национальном историческом музее вниманию посетителей предстанет выставка военного ордена Лачплесиса и выставка "Конституция 100+".
В 17:00 начнется акция "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В ходе мероприятия на Братском кладбище традиционно будут зажжены поминальные свечи. После этого ожидается патриотическое факельное шествие к памятнику Свободы и набережной 11 ноября и запуск на Даугаву у статуи Большого Кристапа костра на плоту.
У памятника Свободы пастор Гунтис Калме произнесет торжественную речь, а группа Vilki исполнит песни борцов за свободу Латвии.
Одно из центральных мероприятий Дня Лачплесиса пройдет на площади Латвийских стрелков, где с 18:00 до 22:00 можно будет услышать концерт "Песни силы" с участием нескольких рижских фольклорных ансамблей и рок-группы Līvi.
В 19:00 в Рижском кафедральном соборе состоится концерт "По дороге в Латвию" с участием оркестра Rīga, смешанного хора Sōla и нескольких солистов.
В 19:00 в Вецмилгрависе, в парке дворца культуры Ziemeļblāzma, состоится мероприятие "С неугасимым пламенем в сердце": запланировано выступление поэта, композитора, исполнителя Лауриса Валтерса и смешанного хора Norise.
В завершение праздничного дня жители приглашаются в концертный зал Ave Sol, где с 19:00 до 22:00 пройдет концерт "На Даугавмале тихий вечер " с участием Ларисы Царьковой (орган), смешанного хора Дома Рижского латышского общества Austrums, хора Земессардзе Stars, солиста Атиса Звиедриса и его друзей.
В дополнение к этим мероприятиям в 11:00 на сайте и в социальных сетях Рижского центра культуры и народного творчества Mazā gilde все желающие смогут посмотреть документальный фильм латвийского режиссера Андриса Розенберга "Наказание за мечту"
Кроме того, с 11 по 19 ноября можно посетить тематические мастер-классы в Рижском музее фарфора, посвященные темам провозглашения Латвийской Республики, суверенитета и национального самосознания.
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