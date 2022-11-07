С должности смещена председатель думы Талсинского края Петерсоне

На внеочередном заседании Петерсоне заявила, что время ее пребывания на должности было проблемным из-за административно-территориальной реформы. Реформы не могут быть реализованы в короткие сроки - существуют такие факторы, как психология, привычки, подготовка нормативных документов и разность мнений. Она признала, что не все поставленные задачи были решены.

Представитель оппозиции Илва Норенберга ("Мы для Талси и края") заявила, что сегодня будет отдан долг избирателям, проголосовавшим за Эдгара Зелдерса ("Мы для Талси и края") и Эву Карклиню (ранее - НО) в надежде, что один из них возглавит объединенный Талсинский край, но НО сохранило власть, выдвинув Петерсоне на должность председателя.

Заместитель председателя Талсинской краевой думы Андис Астратов сообщил, что внеочередное заседание думы для избрания нового председателя состоится 9 ноября..

Инициатива отставки Петерсоне, подписанная десятью оппозиционными депутами, была подана в думу 26 октября.