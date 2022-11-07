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Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры, но только со следующим лидером РФ

rus.tvnet.lv
Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры, но только со следующим лидером РФ
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Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: YASIN AKGUL

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Медуза".

Подоляк написал в Twitter, что позиция Киева открыта: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом - "все остальное".

"Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке

мы будем говорить со следующим лидером России", - заявил Подоляк.

Издание The Washington Post 6 ноября сообщало, что Вашингтон попросил Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых беспокоятся из-за перспективы долгой войны. Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.

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