Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Медуза".
Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры, но только со следующим лидером РФ
Подоляк написал в Twitter, что позиция Киева открыта: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом - "все остальное".
"Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке
мы будем говорить со следующим лидером России", - заявил Подоляк.
Издание The Washington Post 6 ноября сообщало, что Вашингтон попросил Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых беспокоятся из-за перспективы долгой войны. Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.
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