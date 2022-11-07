На полигоне в Адажи пройдут военные учения Verboom 3

Солдаты боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве и Эстонии в ходе учений проведут упражнения и продемонстрируют возможности.

Многонациональная боевая группа в Латвии возглавляется Канадой и состоит из более чем 1700 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии, которые несут службу в Латвии на ротационной основе и участвуют в учениях совместно с НВС.