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Выявлено 483 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv
Выявлено 483 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
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Рига. Иллюстративное фото
Рига. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки подтверждено 483 новых случая Covid-19, скончались  три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 80 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 338,1 до 329,7 случая на 100 000 человек.

Было проведено 4083 лабораторных теста на Covid-19, 11,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6067 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 955 436 случаев заражения.

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