Выявлено 483 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастную группу от 80 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 338,1 до 329,7 случая на 100 000 человек.

Было проведено 4083 лабораторных теста на Covid-19, 11,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6067 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 955 436 случаев заражения.