За минувшие сутки подтверждено 483 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 483 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 483 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную группу от 80 до 99 лет:
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 338,1 до 329,7 случая на 100 000 человек.
Было проведено 4083 лабораторных теста на Covid-19, 11,8% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии скончались 6067 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 955 436 случаев заражения.
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