Вт, 8.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Полиция просит помощи: в Риге пропал ребенок

rus.tvnet.lv
Полиция просит помощи: в Риге пропал ребенок
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пропавший ребенок
Пропавший ребенок Фото: Valsts policija

Полиция разыскивает без вести пропавшего Сандийса Стелпe 2011 года рождения, который 7 ноября около 17:00 ушел из дома на улице Ницгалес в Риге и не вернулся.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, темноволосый.

Одежда: зеленая вязаная шапка с помпоном, зеленая куртка, джинсы, черные ботинки, с собой может быть школьная сумка, армейского типа, черный самокат с желтыми колесами.

Государственная полиция просит всех посмотреть на фотографию, и если вам что-либо известно о возможном местонахождении ребенка - позвонить по телефону 67085980 или 110!

Фото: Valsts policija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх