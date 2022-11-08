Магазины «top!» снижают цены в долгосрочной перспективе на самые востребованные товары

«Осознавая вызовы, с которыми приходится сталкиваться жителям Латвии, особенно в регионах, из-за стремительного роста цен на фоне такого же резкого увеличения расходов на коммунальные услуги, а также заметив повышенный интерес покупателей в магазинах «top!» к акционным продуктам, мы, параллельно с уже действующими акционными предложениями, внедрили в сети магазинов «top!» долгосрочное решение, цель которого - помочь жителям пережить осенне-зимний период, когда настолько возросли общие расходы на все и вся. Мы приняли решение снизить цены на более чем 200 наименований продуктов в долгосрочной перспективе, и, к тому же, будем их менять, чтобы обеспечить покупателям разнообразие в наиболее востребованных категориях. Ассортимент предлагаемых товаров широк и присутствует в каждой из категорий товаров, что особенно важно в категориях свежих продуктов, которые оказываются в корзинках покупателей чаще всего. Инициативу такого рода мы воспринимаем как проявление нашей социальной ответственности, - чтобы у всех была возможность покупать продовольственные и непродовольственные товары по ТОП-ценам как сегодня, так и завтра! Мы также хотим отметить, что большая часть продуктов производится именно в Латвии, так что одновременно мы можем поддерживать и местных производителей», — поясняет член правления сети магазинов «top!» Илзе Приедите.