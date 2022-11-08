Россиянка впервые за восемь лет выиграла Итоговый турнир WTA

В финальном матче их соперницами стали теннисистки из Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Матч длился 1 час 44 минуты и закончился со счётом 6:2, 4:6, 11:9.

По ходу встречи Кудерметова и Мертенс допустили три двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешек два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх. Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA.

В последний раз россиянки участвовали в финале Итогового турнира WTA в 2016 году, когда Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами. До них этого также добивались Анна Курникова (1999, 2000), Елена Дементьева (2002), Надежда Петрова (2004, 2012) и Мария Кириленко (2012).

25-летняя Кудерметова является второй ракеткой России, занимает девятую строчку в одиночном рейтинге WTA и пятую в парном.

Отметим, что победу в финале Итогового турнира WTA в одиночном разряде одержала француженка Каролин Гарсия, которая обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко - 7:6 (7:4), 6:4.

29-летняя Гарсия завоевала 11-й трофей на турнирах WTA. Её лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в полуфинал US Open-2022. На счету 24-летней Соболенко 10 побед на турнирах WTA, она также доходила до полуфинала на Уимблдоне (2021) и US Open (2021, 2022).