Ужесточение правил: все больше граждан России остаются без эстонского э-резидентства

Влияние разжигания войны

Руководитель программы э-резидентства Лаури Хаав надеется, что со временем критики стали лучше понимать нашу позицию.

"Мы имели давние и тесные связи с Россией, поэтому лучше знаем своего соседа", - уверяет Хаав. С февраля Эстония не выдала гражданам России ни одной электронной ID-карты. Тем не менее у нас насчитывается 5834 э-резидента с российским гражданством, которые работают в сфере инфотехнологий и электронных систем. Каждый пятый из них давно живет за пределами России, однако на принципы рассмотрения ходатайства это никак не влияет. Главное – характеристика и параметры деятельности.

Если раньше среди заявителей граждане России составляли 5-6 процентов, то в октябре-ноябре 2021 года их число заметно возросло. "Задним числом можно предположить, что пропаганда войны в российском инфопространстве так повлияла на людей думающих, что они уже тогда осознали, в каком направлении будут развиваться события, и принялись искать варианты, как вывести свой бизнес из России", - рассуждает Хаав.

Временная утечка мозгов из страны

Подобный рост интереса к э-резидентству наблюдался и два года назад в Беларуси, когда после президентских выборов начались уличные беспорядки и протесты против режима Александра Лукашенко.

По словам Хаава, удивительно много россиян, проявлявших интерес к э-резидентству, поняли, что начатая президентом Владимиром Путиным вой на с Украиной лишит их гостеприимства в других странах мира.