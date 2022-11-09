Видео ⟩ Шутка или так задумано? В Сети обсуждают откровенный номер Киркорова

Сначала видео разошлись в TikTok и Telegram-каналах. До конца не было понятно, было ли это так задумано.

Во время песни "В саду Эдемовом" Филипп Киркоров остался без штанов. На артисте были только полупрозрачные лосины. Можно было хорошо разглядеть нижнее белье певца. В таком виде он пошел в зал.

8 ноября в Instagram-аккаунте Киркоров прокомментировал ситуацию. В подписи к видео он отметил, что завершил осенний тур по Центральной Азии. Он объяснил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами. Над ним подшутили его танцоры.

"Моя команда – настоящие хулиганы", - заметил он. То, что произошло шокировало даже его.

"Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… на этот раз разыграли карту "Голый Король", оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал".

Но по реакции в Сети понятно, что шутку поняли не все. А как вам?