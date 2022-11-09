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Видео ⟩ Шутка или так задумано? В Сети обсуждают откровенный номер Киркорова

rus.tvnet.lv
Шутка или так задумано? В Сети обсуждают откровенный номер Киркорова
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

7 ноября российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. В какой-то момент артист остался на сцене в облегающих полупрозрачных лосинах. Кадры моментально разлетелись по Сети.

Сначала видео разошлись в TikTok и Telegram-каналах. До конца не было понятно, было ли это так задумано. 

@gulzara_mergiyazova Филя уже не тот😵‍💫😵‍💫 #киркоров #алматы ♬ оригинальный звук - Гульзара Мергиязова

Во время песни "В саду Эдемовом" Филипп Киркоров остался без штанов. На артисте были только полупрозрачные лосины. Можно было хорошо разглядеть нижнее белье певца. В таком виде он пошел в зал. 

8 ноября в Instagram-аккаунте Киркоров прокомментировал ситуацию. В подписи к видео он отметил, что завершил осенний тур по Центральной Азии. Он объяснил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами. Над ним подшутили его танцоры.

"Моя команда – настоящие хулиганы", - заметил он. То, что произошло шокировало даже его.

"Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… на этот раз разыграли карту "Голый Король", оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал".

Но по реакции в Сети понятно, что шутку поняли не все. А как вам?

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