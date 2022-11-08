Выделено 104,8 млн евро на компенсацию роста цен за электричество

Средства планируется выделить из бюджетной программы на непредвиденные расходы.

Поправки к закону о мерах по снижению влияния чрезвычайного роста цен на электроэнергию предусматривают компенсацию ее подорожания домашним хозяйствам и предприятиям.

Согласно поправкам к закону, для первых 100 киловатт-часов (кВт/ч) потребления электроэнергии для домашних хозяйств установлен потолок в размере 0,16 евро за кВт/ч, а для юридических лиц - снижение на 50% стоимости электроэнергии, превышающей 0,16 за кВт/ч.

Министерство отмечает, что, учитывая значительное повышение цен на электроэнергию, когда средняя цена для домохозяйств в отопительный сезон составит около 270-280 евро за мегаватт-час (МВт/ч), у них возникнут сложности с оплатой счетов.

Ожидается, что средняя цена электроэнергии для юридических лиц в ближайшие шесть месяцев составит около 330 евро за МВт/ч.

Меры по компенсации цен на электроэнергию будут применяться до весны 2023 года.

Кроме того, правительство одобрило просьбу Министерства культуры о выделении 2,5 млн евро из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства, чтобы подведомственные министерству учреждения культуры и культурного образования могли покрыть увеличение цен на энергоресурсы, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле.

Дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы основная деятельность учреждений культуры не пострадала в условиях удорожания энергоресурсов.

Согласно представленным расчетам, учреждениям культурного наследия, музеям и библиотекам необходимо 2 091 742 евро, учреждениям среднего профессионального образования при Министерстве культуры - 446 687 евро, Государственному фонду культурного капитала - 2800 евро, Министерству культуры - 2684 евро.

У некоторых учреждений затраты на энергоресурсы выросли в 2,5-10 раз по сравнению с периодом годом ранее.