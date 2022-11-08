Сборная Бразилии назвала состав на ЧМ-2022 по футболу

Интересно, что в число 26 футболистов не попали Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и Филиппе Коутиньо из "Астон Виллы", но нашлось место 39-летнему Дани Алвесу, который станет самым возрастным бразильским игроком в истории чемпионатов мира.

Для 16 из 26 игроков чемпионат мира в Катаре будет первым в карьере.

Бразильцы пять раз становились чемпионами мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002), поэтому неудивительно, что и в этот раз южноамериканцев называют одним из главных фаворитов турнира.

Сборная Бразилии сыграет в группе "G" с Сербией (24 ноября), Швейцарией (28 ноября) и Камеруном (2 декабря).

Бразилия сыграет в группе G с командами Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас").

Защитники: Тьяго Силва ("Челси", Англия), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика)

Полузащитники: Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Лион", Франция), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго")

Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Рафинья ("Барселона", Испания), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Педро ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия)

Главный тренер: Тите

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.