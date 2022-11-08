В конце октября в Литве в тяжелой автокатастрофе погибли три молодых человека, а еще трое были доставлены в лечебное учреждение, сообщает портал 15min.
Трагическая авария в Литве: три человека погибли, врезавшись на полной скорости в дерево
Авария произошла 28 октября в районе Шальчининкай, в спасательный центр звонок поступил в 6:03. Первоначальная информация свидетельствовала о том, что в аварии пострадали пять человек, но позже она была уточнена: пострадали трое, еще три человека погибли.
Выяснилось, что в аварии погибли юноши 16 и 23 лет и 21-летняя девушка. В свою очередь, 23-летний парень и девушки 29 и 18 лет были доставлены в Вильнюсскую больницу.
У одного из выживших в крови было обнаружено почти три промилле алкоголя. Молодые люди двигались на Audi, и пока не установлено, кто управлял автомобилем.
Известно, что водитель ехал со слишком большой скоростью, не соответствующей погодным условиям, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
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