В сотрудничестве с правоохранительными органами Испании, Латвии и Польши за масштабную подделку документов полицейскими был задержан некий гражданин Латвии, сообщили в Госполиции.
В совместной операции трех стран мира задержан гражданин Латвии, который подделывал документы
Операция по задержанию прошла в начале ноября в испанском городе Малага. Мужчина два года целенаправленно прятался от правоохранительных органов, в том числе скрывая свою личность, живя без легальных документов.
Впервые полиция задержала этого человека в феврале 2019 года в связи с подделкой документов в группе лиц. В то время производство фальшивых документов было найдено по месту жительства мужчины в Риге. Были задержаны и другие участники организованной группы.
После истечения срока заключения под стражу в июне 2020 года мужчина вновь оказался в поле зрения полиции. В то время полицейские обнаружили незаконное производство документов в других местах в Риге, оно было создано в скрытых помещениях. Полиция также выяснила личности других участников организованной преступной группы, но лидеру группировки удалось скрыться.
Мужчина подделывал ID-карты Латвии, Эстонии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Испании, Германии, Италии и Швеции. Они продавались и отправлялись жителям в Латвии, Литве, Эстонии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Италии, Швеции, Люксембурге, Израиле, Марокко, Австрии, Турции и Эфиопии. Также он занимался подделкой прав на управление транспортными средствами, документов об образовании, инвалидности и других.
Полученные в лаборатории следы подделки документов свидетельствуют, что там могло быть подделано около 300 документов, которые были проданы жителям многих стран мира.
Представитель Госполиции Марис Приедниекс отметил, что поддельные документы были очень высокого качества.
"Подозреваемый мужчина с каждым годом совершенствовал свои навыки. В подделке документов использовались чипы и люминесцентные элементы защиты, и без экспертизы эти подделки невозможно отличить от оригинала", - признает Приедниекс.
Государственная полиция выяснила, что подозреваемый меняет место жительства, перемещаясь из одной страны в другую. Он также пытался уехать в Китай, но благодаря деятельности полиции это ему не удалось.
Позже полиция выяснила, что мужчина отправился в Испанию, где вновь организовал подделку документов. Полицейские связались с коллегами в Испании, которые выяснили его точное местонахождение и задержали его.
На месте задержания мужчины в Малаге было обнаружено и место подделки документов. Там же была найдена и конфискована маска для лица, возможно, предусмотренная для сокрытия идентичности.
Вместе с поисковыми мероприятиями полицейские выяснили, что этот человек связан с некой преступной группой, которая находится в Польше, и проинформировали об этом погранохрану Польши. Незадолго до задержания мужчины в Малаге польская пограничная охрана задержала его подельника.
Во время расследования, чтобы обменяться оперативной информацией и запланировать задержание, было организовано несколько оперативных совещаний, в которых участвовала полиция Латвии, Испании и Польши.
Полицейские продолжают выяснять лиц, получивших поддельные документы, чтобы их также привлечь к уголовной ответственности.
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