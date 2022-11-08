Главное за 8 ноября ⟩ СГБ проверяет Элксниньша, Бенес Айо опроверг свою смерть и работает ли запрет российского ТВ?

За рубежом:

Президент Украины повторил, что вести мирные переговоры Киев готов лишь со следующим лидером России.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали 15-16 ноября.

Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон, которая состоит в отношениях с Рамоной Агрумой из Латвии, сообщила подписчикам, что стала мамой.

Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги совершила 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско, что стало её первым опытом использования авиатранспорта.

В Швейцарии серьезно пострадала женщина, которую трижды сбил ее собственный автомобиль.

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С начала войны в Украине в Латвии запрещают не только российские телеканалы, но и различные интернет-порталы - новостные, государственные и ретрансляционные. Но насколько успешно это работает?

Дезинформатор Рудолфс Бреманис утверждает, что некий депутат Рижской думы предлагает ввести закон, который предусматривает наказывать людей за общение на русском языке.

Диана Копоть - одна из многих в Эстонии, кто столкнулся с расстройством пищевого поведения (РПП). Но одна из немногих, кто не побоялся открыто сказать, что у нее были и булимия, и анорексия. "Я надеюсь, что моя история поможет уберечь других людей от роковых ошибок или поверить в себя и начать бороться с РПП", - говорит она.