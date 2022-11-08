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Главное за 8 ноября ⟩ СГБ проверяет Элксниньша, Бенес Айо опроверг свою смерть и работает ли запрет российского ТВ?
Новости Латвии:
Реагируя на публичные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о российской агрессии против Украины, не соответствующие политической позиции Латвии, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в официальном письме Элксниньшу вновь напомнил об официальной позиции Латвии по этим вопросам, сообщает Министерство иностранных дел.
30 октября российские силы, воюющие в Украине, объявили, что прокремлевский активист Бенес Айо (43 года) был найден мертвым в руинах здания, "спасая 34 детей". Спустя сутки пропагандист Марат Касем опубликовал в своем Telegram-профиле видео с Айо, опровергнув известие о его смерти.
Полиция сделала заявление, что пропавший ребенок найден. Ранее сообщалось, что мальчик 2011 года рождения ушел из дома на улице Ницгалес в Риге 7 ноября около 17:00.
Сеть розничных магазинов Lidl сократила время работы, сообщает компания.
Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле.
Латвийский бизнесмен, владелец игорных залов, меценат и коллекционер произведений искусства Янис Зузанс откровенно рассказал о своих новых отношениях с возлюбленной Илзе.
За рубежом:
Президент Украины повторил, что вести мирные переговоры Киев готов лишь со следующим лидером России.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали 15-16 ноября.
Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон, которая состоит в отношениях с Рамоной Агрумой из Латвии, сообщила подписчикам, что стала мамой.
Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги совершила 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско, что стало её первым опытом использования авиатранспорта.
В Швейцарии серьезно пострадала женщина, которую трижды сбил ее собственный автомобиль.
Интересное чтиво:
С начала войны в Украине в Латвии запрещают не только российские телеканалы, но и различные интернет-порталы - новостные, государственные и ретрансляционные. Но насколько успешно это работает?
Дезинформатор Рудолфс Бреманис утверждает, что некий депутат Рижской думы предлагает ввести закон, который предусматривает наказывать людей за общение на русском языке.
Диана Копоть - одна из многих в Эстонии, кто столкнулся с расстройством пищевого поведения (РПП). Но одна из немногих, кто не побоялся открыто сказать, что у нее были и булимия, и анорексия. "Я надеюсь, что моя история поможет уберечь других людей от роковых ошибок или поверить в себя и начать бороться с РПП", - говорит она.
В октябре средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 189,28 евро за мегаватт-час, что на 46% дешевле, чем в сентябре, и на 59,5% дешевле, чем в августе, когда была зафиксирована рекордно высокая цена на электроэнергию, свидетельствуют обобщенные данные Nord Pool.
26-летний Владислав Авдеев, окончивший Одесское мореходное училище, до августа этого года плавал вахтенным штурманом на нефтеналивном танкере греческой компании. Когда стал приближаться к окончанию пятилетний срок действия его свидетельства о профессиональной квалификации, выданного в Украине, ему сообщили, что вместе с ним истекает и трудовой договор, как это и принято в международных компаниях.
С 2020 года свою тренерскую карьеру в Латвии строит один из самых известных футбольных блогеров России Никита Ковальчук, который за это время успел поработать тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", а также привести женскую команду "Метта" к историческому трофею.
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