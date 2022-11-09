Ванда Эспиноза, бывшая татуировщица, ставшая звездой OnlyFans, предложила вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа дополнительную мотивацию перед чемпионатом мира по футболу.
Вратарю сборной Мексики пообещали "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022
Девушка пообещала 37-летнему голкиперу "незабываемую ночь" в случае победы сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.
"Я возьмусь за тебя так сильно, что ты будешь этому рад больше, чем победе на чемпионате мира", - сказала Эспиноза в подкасте Elo.
Для голкипера этот мундиаль станет уже пятым в его карьере. Эспиноза и её подруги по OnlyFans готовы отблагодарить Очоа и других футболистов даже в том случае, если сборная Мексики выйдет в 1/4 финала, где они последний раз играли в 1986 году.
Если у спортсменов всё удастся, они получат бесплатную подписку на страницу Ванды и её подружек на сайте для взрослых.
Сборная Мексики сыграет в группе С с Польшей (22 ноября), Аргентиной (26 ноября) и Саудовской Аравией (30 ноября).
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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