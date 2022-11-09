Вратарю сборной Мексики пообещали "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022

Девушка пообещала 37-летнему голкиперу "незабываемую ночь" в случае победы сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.

"Я возьмусь за тебя так сильно, что ты будешь этому рад больше, чем победе на чемпионате мира", - сказала Эспиноза в подкасте Elo.

Для голкипера этот мундиаль станет уже пятым в его карьере. Эспиноза и её подруги по OnlyFans готовы отблагодарить Очоа и других футболистов даже в том случае, если сборная Мексики выйдет в 1/4 финала, где они последний раз играли в 1986 году.

Если у спортсменов всё удастся, они получат бесплатную подписку на страницу Ванды и её подружек на сайте для взрослых.

Сборная Мексики сыграет в группе С с Польшей (22 ноября), Аргентиной (26 ноября) и Саудовской Аравией (30 ноября).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.