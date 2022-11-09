"Вынужденная стратегическая пауза" в войне в Украине. Кому она будет выгодна?

Но так происходит не всегда, и в рассказах мобилизованных часто фигурируют истории, когда на передовой оказывались группы, целиком состоящие из неопытных бойцов, подчас без офицеров.

Мобилизованные на фронте вполне могут заполнить ослабленные участки, с их помощью можно создать более-менее непрерывную линию обороны. Но для наступления нужна гораздо более сложная, долгая подготовка, слаживание на высоком уровне.

Помимо отсутствия боевого опыта и, как следствие, снижения боеспособности, части, состоящие из мобилизованных, обладают еще одним недостатком - эти люди были призваны в армию и отправлены на войну насильно - и, как следствие, их боевой дух и мотивированность не столь высоки, как у кадровых военных или добровольцев.

Боевой дух зависит не только от потерь на фронте, но даже от материального обеспечения, включая выплаты денежного довольствия. Ранее стало известно о случаях, когда мобилизованные выражали недовольство тем, что не увидели обещанные единовременные выплаты. Они также жаловались на плохие условия содержания и проблемы с обмундированием. В сети появились видеообращения жен и матерей мобилизованных, которые тоже жаловались на плохие условия службы своих родственников, обращаясь к региональным властям.