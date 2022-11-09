За минувшие сутки подтверждено 507 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 507 новых случев Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 507 новых случев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 329,7 до 317,6 случая на 100 000 человек.
Было проведено 3960 лабораторных тестов на Covid-19, 12,8% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии скончались 6070 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 955 943 случая заражения.
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