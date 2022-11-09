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Выявлено 507 новых случев Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv
Выявлено 507 новых случев Covid-19, скончались 3 человека
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Люди в Риге. Иллюстративное фото.
Люди в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки подтверждено 507 новых случаев Covid-19, скончались  три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 329,7 до 317,6 случая на 100 000 человек.

Было проведено 3960 лабораторных тестов на Covid-19, 12,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6070 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 955 943 случая заражения.

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