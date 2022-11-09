Трамп призвал к протестам на выборах в Конгресс

По утверждению Трампа, многим избирателям сообщали на участках в этот день, что они уже проголосовали. "Совсем плохой" в этом отношении Трамп назвал ситуацию в Детройте, а также заявил, что проблемы и "массовые сбои" случаются, по его наблюдениям, в штатах, где живет много сторонников республиканцев.

К 1:00 по центральноевропейскому времени в некоторых штатах США уже закрылись избирательные участки. Однако, поскольку страна расположена в нескольких часовых поясах, первые итоги голосования должны появиться лишь к раннему утру по центральноевропейскому времени.

Промежуточные выборы в Конгресс США

На промежуточных выборах в Конгресс США, стартовавших 8 ноября, будет переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах будут избраны новые губернаторы.

В случае потери большинства даже в одной из палат палатах президенту США, демократу Джо Байдену будет трудно проводить свою повестку.