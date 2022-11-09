В Резекне начали сносить советский памятник "Алеша"

Как сообщили в Госполиции, демонтажные работы начались рано утром. На территории вокруг памятника дежурит полиция, в настоящее время ситуация спокойная.

Территория вокруг памятника огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено.

У памятника собралась небольшая группа людей. Также за сносом наблюдают люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник.

RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.

В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.

Мэр Резекне выразил обеспокоенность по поводу "трещины между разными частями латвийского общества", которая, по его словам, растет очень быстро, и отметил, что не может остановить "надругательство" над памятниками, но в душе благодарен своим дедам за их подвиг в борьбе с фашизмом. Барташевич призвал передать эти чувства детям.

Он также призвал своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно, сообщив, что снос памятника в Резекне состоится в дневное время.