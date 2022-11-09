В начале войны президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить 1% своих вооружений для победы над Россией. В течение восьми месяцев западные союзники создали платформу поддержки Украины, оказывая стране военную поддержку в несколько раундов. Одни страны предоставили целых 20% своих резервов (это не США), а другие не торопятся поставлять оружие Украине, сообщает Forbes.
Помощь Украине: самые щедрые и скупые страны-члены НАТО
Forbes проанализировал три основные категории тяжелых вооружений, которые Украина запросила у своих союзников на Западе: бронетехнику, артиллерию и авиацию. Больше всего НАТО выделило Украине артиллерии - всего 4% всех запасов НАТО.
Это можно объяснить тем, что спрос на артиллерийские системы в Украине очень высок, потому что сама она имеет ограниченные артиллерийские запасы - в распоряжении самой Украины есть артиллерийские системы 122/152-мм советских времен.
Переход на натовскую артиллерию начался уже в апреле. В течение полугода Украина приобрела около 400 гаубиц и самоходно-артиллерийских установок калибра 105/155 мм. США предоставили наибольшее количество артиллерийских систем - примерно 200 единиц. Однако у США самый большой арсенал артиллерии среди членов НАТО.
Самыми щедрыми поставщиками артиллерии в Украину являются Чехия и Великобритания. Чехия передала Украине 30% своих артиллерийских систем, а Великобритания - более 20%. США - менее 2%.
Страны НАТО также передали Украине 1% своей бронетехники. И здесь крупнейшим поставщиком являются США, которые поставили в Украину более 1140 единиц бронетехники. Однако в процентном отношении они составляют 0,7% вооружений, находящихся в распоряжении США.
В области бронетехники самым щедрым поставщиком снова стала Чехия, передавшая 15% бронетехники, а также Польша и Литва - более 10%.
Австралия, не входящая в НАТО и находящаяся на другом конце света, проявила неожиданною щедрость по отношению к Украине. Австралия поставила Украине 118 единиц бронетехники и шесть гаубиц M777. Также Австралия готовит новые поставки, несмотря на то, что ее арсенал не является одним из крупнейших в мире. У Австралии всего 54 гаубицы M777, но нет систем РСЗО.
Наименьшую поддержку Украина получила в сфере авиации. Португалия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Ка-32, США поставили 20 вертолетов Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан. Также вертолеты в Украину поставили Латвия, Словакия и Чехия.
По данным Oryx, Украина закупила 18 самолетов Су-25 в Северной Македонии и других странах на восточном фланге НАТО.
Не все страны НАТО одинаково щедры
Среди стран НАТО есть и такие, которые не спешат поставлять тяжелое вооружение. Например, Турция, Греция и Румыния входят в число самых вооруженных стран НАТО. Турецкие компании продают Украине беспилотные летательные аппараты Bayraktar и БТР BMC Kirpi, но они продаются, а не передаются.
Греция является одним из крупнейших производителей бронетехники и артиллерии. В ее распоряжении более 1200 танков и примерно столько же артиллерийских систем. Это те самые системы, которые Украине передают другие страны - М109, PzH 2000, PC30 RM-70 и M270.
Однако в течение последних нескольких месяцев Германия и Греция вели переговоры о передаче Украине 40 греческих бронетранспортеров, и Греция хочет, чтобы Германия восполнила дефицит.
Греция в течение четырех месяцев занимала выжидательную позицию и настаивала на том, что Германии сначала необходимо передать Греции бронеавтомобили Marder, чтобы не ослабить боевые возможности армии. Также Греция имеет более 1800 американских БТР М113, так что вряд ли 40 БТР на этом фоне решающим образом повлияли бы на боевые возможности греческой армии.
Румыния имеет больше всего ракетных комплексов MLRS M270. Таких систем у нее 54, но в Украину ни одна не поставлена. В целом Румыния на данный момент поставляет только боеприпасы и огнестрельное оружие.
Тяжелое вооружение - не единственная военная помощь, которую получает Украина. Западные союзники поставляют боеприпасы, заряды, переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, обмундирование для военных и многое другое. А также системы ПВО.
В настоящее время наибольшее значение на поле боя имеют системы тяжелого вооружения западных стран. Они постепенно заменяют поврежденную и изношенную технику советских времен, не выдерживающую длительных напряженных боев. Также очень скоро в Украине закончатся боеприпасы для техники советских времен, а основным производителем этих боеприпасов является Россия, против которой воюет Украина.
Переход Украины на вооружение НАТО неизбежен. Самому НАТО тоже придется все чаще заглядывать в свои запасы и планировать новые заказы на производство вооружений.
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