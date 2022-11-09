Помощь Украине: самые щедрые и скупые страны-члены НАТО

Однако в течение последних нескольких месяцев Германия и Греция вели переговоры о передаче Украине 40 греческих бронетранспортеров, и Греция хочет, чтобы Германия восполнила дефицит.

Греция в течение четырех месяцев занимала выжидательную позицию и настаивала на том, что Германии сначала необходимо передать Греции бронеавтомобили Marder, чтобы не ослабить боевые возможности армии. Также Греция имеет более 1800 американских БТР М113, так что вряд ли 40 БТР на этом фоне решающим образом повлияли бы на боевые возможности греческой армии.

Румыния имеет больше всего ракетных комплексов MLRS M270. Таких систем у нее 54, но в Украину ни одна не поставлена. В целом Румыния на данный момент поставляет только боеприпасы и огнестрельное оружие.

Тяжелое вооружение - не единственная военная помощь, которую получает Украина. Западные союзники поставляют боеприпасы, заряды, переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, обмундирование для военных и многое другое. А также системы ПВО.

В настоящее время наибольшее значение на поле боя имеют системы тяжелого вооружения западных стран. Они постепенно заменяют поврежденную и изношенную технику советских времен, не выдерживающую длительных напряженных боев. Также очень скоро в Украине закончатся боеприпасы для техники советских времен, а основным производителем этих боеприпасов является Россия, против которой воюет Украина.

Переход Украины на вооружение НАТО неизбежен. Самому НАТО тоже придется все чаще заглядывать в свои запасы и планировать новые заказы на производство вооружений.