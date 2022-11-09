Ср, 9.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Талант "Ромы" отказался ехать на чемпионат мира по футболу

rus.tvnet.lv
Талант "Ромы" отказался ехать на чемпионат мира по футболу
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Кристиан Вольпато (справа)
Кристиан Вольпато (справа) Фото: AFP/SCANPIX

Полузащитник итальянской "Ромы" Кристиан Вольпато отказался сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Австралии, сообщает Italian Football.

Игра 18-летнего футболиста за "Рому" впечатлила главного тренера сборной Австралии Грэма Арнольда, который решил включить полузащитника в заявку национальной команды на чемпионат мира, но Вольпато отказался от этой возможности.

Сообщается, что австралийские чиновники накануне пытались убедить Вольпато изменить решение, однако 18-летний хавбек остался при своём.

По сведениям источника, причиной отказа стало желание футболиста играть за сборную Италии - юный футболист имеет итальянское и австралийское гражданство.

Вольпато родился в Сиднее и там начал свою карьеру в Western Sydney Wanderers. Зимой 2020-го он перебрался в Италию и присоединился к "Роме", а позже начал вызываться в молодёжную сборную.

Напомним, итальянская сборная не сумела выйти в финальную стадию чемпионата мира, уступив в стыковом раунде Северной Македонии. Австралия на чемпионате мира в Катаре сыграет в одной группе с Францией, Данией и Тунисом.

В нынешнем сезоне 18-летний Вольпато провёл за "Рому" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх