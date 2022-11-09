Талант "Ромы" отказался ехать на чемпионат мира по футболу

Игра 18-летнего футболиста за "Рому" впечатлила главного тренера сборной Австралии Грэма Арнольда, который решил включить полузащитника в заявку национальной команды на чемпионат мира, но Вольпато отказался от этой возможности.

Сообщается, что австралийские чиновники накануне пытались убедить Вольпато изменить решение, однако 18-летний хавбек остался при своём.

По сведениям источника, причиной отказа стало желание футболиста играть за сборную Италии - юный футболист имеет итальянское и австралийское гражданство.

Вольпато родился в Сиднее и там начал свою карьеру в Western Sydney Wanderers. Зимой 2020-го он перебрался в Италию и присоединился к "Роме", а позже начал вызываться в молодёжную сборную.

Напомним, итальянская сборная не сумела выйти в финальную стадию чемпионата мира, уступив в стыковом раунде Северной Македонии. Австралия на чемпионате мира в Катаре сыграет в одной группе с Францией, Данией и Тунисом.

В нынешнем сезоне 18-летний Вольпато провёл за "Рому" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.