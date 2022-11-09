Стал известен состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре

Напомним, на прошлом чемпионате мира хорваты стали вице‑чемпионами, уступив в финальном матче сборной Франции (2:4).

По итогам жеребьёвки ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в группе "F" с Марокко (23 ноября), Канадой (27 ноября) и Бельгией (1 декабря).

В окончательную заявку включены 26 футболистов.

Состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Иво Грбич ("Атлетико", Испания).

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Деян Ловрен ("Зенит", Россия), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Германия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Мартин Эрлич ("Сассуоло", Италия), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Никола Влашич ("Торино", Италия), Ловро Майер ("Ренн", Франция), Кристиан Якич ("Айнтрахт", Германия), Лука Сучич ("Зальцбург", Австрия).

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм", Англия), Марко Ливая ("Хайдук"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба - "Динамо" Загреб), Анте Будимир ("Осасуна", Испания).

Главный тренер: Златко Далич

Отметим, что предстоящий чемпионат мира станет последним для лидера сборной Хорватии Луки Модрича, который выступает за национальную команду с 2006 года. За это время Модрич провёл 154 матча за сборную Хорватии, в которых забил 23 гола.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.