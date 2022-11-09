Коалиция на грани провала: все зависит от позиции "Объединенного списка"

Кариньш после встречи с ОС выразил надежду, что это партийное объединение даст ответ на его предложение о сферах ответственности до конца недели.

Однако из того, что сказал Кариньш, можно сделать вывод, что если на этой неделе не будет получен ответ от ОС, то, вероятно, коалиция такого типа будет невозможна.

Встреча с Кариньшем сегодня проходила по инициативе ОС, чтобы обсудить предложение Кариньша о том, что сначала партии должны договориться о распределении сфер ответственности.

ОС заявил во вторник, что поддерживает введение "более эффективной модели правительства" с межпартийным и межотраслевым сотрудничеством под руководством министерств.

Также ОС призывает к созданию специальной переговорной группы по надлежащему финансированию секторов здравоохранения, образования, внутренних дел и социального обеспечения.

ОС также поощряет создание правительственных комитетов по энергетике, безопасности и конкурентоспособности, в которых будут работать министры, обеспечивая скоординированную и эффективную политику в этих стратегических и приоритетных областях.