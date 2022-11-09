VID будет рассылать письма тем жителям, за которых не платят налог

Цель проекта - помочь жителям понять причины такой ситуации и найти наиболее подходящее решение для более успешного создания социальной защиты.

В ходе пилотного проекта жители в возрасте от 30 до 35 лет, за которых не уплачивался подоходный налог и взносы социального страхования в первом полугодии 2022 года, получит информационное письмо от VID в Системе электронного декларирования (EDS).

В письме будет разъяснено, что люди, не имевшие дохода за это время, не должны были платить налоги. В свою очередь, жители, у которых были доходы, VID предложит разобраться, почему за них не уплачены налоги и что делать, чтобы платить их в будущем, тем самым позаботившись о социальной защите.

Информацию о том, какие взносы социального страхования были сделаны за человека, любой желающий может просмотреть на портале www.latvija.lv - в электронной услуге Государственного агентства социального страхования "Информация о взносах социального страхования и страховых периодах".