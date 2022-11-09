Служба государственных доходов (VID) начинает пилотный проект, в рамках которого будет индивидуально обращаться к жителям, за которых длительное время не уплачиваются налоги, сообщили представители VID.
VID будет рассылать письма тем жителям, за которых не платят налог
Цель проекта - помочь жителям понять причины такой ситуации и найти наиболее подходящее решение для более успешного создания социальной защиты.
В ходе пилотного проекта жители в возрасте от 30 до 35 лет, за которых не уплачивался подоходный налог и взносы социального страхования в первом полугодии 2022 года, получит информационное письмо от VID в Системе электронного декларирования (EDS).
В письме будет разъяснено, что люди, не имевшие дохода за это время, не должны были платить налоги. В свою очередь, жители, у которых были доходы, VID предложит разобраться, почему за них не уплачены налоги и что делать, чтобы платить их в будущем, тем самым позаботившись о социальной защите.
Информацию о том, какие взносы социального страхования были сделаны за человека, любой желающий может просмотреть на портале www.latvija.lv - в электронной услуге Государственного агентства социального страхования "Информация о взносах социального страхования и страховых периодах".
Если житель работал у работодателя, который не платил за него налоги, VID просит сообщить об этом, позвонив на горячую линию службы 80009070 или написав на адрес электронной почты parkapumi@vid.gov.lv. Жителей, которые работают без трудового договора, служба просит сообщать о ситуации в Государственную инспекцию труда.
VID отмечает, что важно понимать наиболее частые ситуации, когда человек должен сам платить налоги. Например, если доход получен от продажи товаров или услуг, экономическая деятельность должна быть зарегистрирована. Работники, которые работают в Латвии, но делают это удаленно у иностранного работодателя, должны зарегистрироваться в EDS и платить налоги.
С другой стороны, жители Латвии, получающие доход за пределами Европейского Союза, должны платить налоги в соответствующей стране, а в Латвии они должны подать годовую декларацию о доходах и уплатить налоговую разницу, если таковая имеется.
VID напомнит жителям, получающим доход от сдачи недвижимости в аренду, о возможности сделать это по упрощенной процедуре и по сниженной ставке налога, пояснив при этом, что выплаты социального страхования таким образом не производятся.
По словам представителей VID, взносы государственного социального страхования гарантируют средства для граждан, когда работа невозможна, например, из-за болезни, безработицы, инвалидности, рождения новых родителей или выхода на пенсию.
.@vid_gov uzsāk pilotprojektu, individuāli uzrunājot iedzīvotājus, par kuriem ilgstoši nav maksāti nodokļi. Sākotnēji uzrunāti tiks vairāk nekā 30 000 iedzīvotāji. https://t.co/9GxIjsVn2B pic.twitter.com/R7W6drptRL— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 9, 2022
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