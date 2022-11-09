С 17 по 20 ноября в творческом пространстве Manchuge пройдет первый благотворительный "Рижский фестиваль тепла". На протяжении четырех дней состоятся лекции с мастер-классами от многих представителей благотворительных организаций Латвии и местных предпринимателей, которые уже много лет регулярно делятся и дарят людям тепло, сообщает портал balticevents.info.
В Риге пройдет первый "Фестиваль тепла"
Каждый день с 10:00 по адресу Rūpniecības 18 каждый сможет абсолютно бесплатно принять участие в творческих мероприятиях, лекциях и активностях, которые помогут подарить или получить тепло.
17 ноября фестиваль откроет "День недоношенных детей". Уже с самого утра начнется создание самого большого в Латвии помпона. Каждый посетитель может принять участие, а также любой желающий может стать вязальной феей и помочь создать изделия для недоношенных деток. В 17:00 выступит благотворительный клуб Steidzīgo Bērnu Fejas, который помогает недоношенным деткам. Гости узнают больше о ситуации в Латвии и смогут поучаствовать в дискуссии.
18 ноября пройдет "День семьи". Взрослые и дети будут продавать то, что сделают своими руками из разных материалов (картон, бумага, глина и текстиль). В 17:00 пройдет празднование седьмого дня рождения латвийского бренда Tooche, который занимается изготовлением яркой обуви из войлока.
19 ноября состоится праздник "Возраст тепла". Целый день все желающие могут принять участие в изготовлении гирлянд для домов престарелых. В 17:00 Элизабете Платупе из руководства сети домов престарелых Senior group расскажет возможностях и важности помощи престарелым в Латвии.
Финалом фестиваля станет художественный акт "День рождения помпона" 20 ноября. На протяжении всех дней фестиваля, присутствующие смогут принять участие в процессе создания самого большого помпона в Латвии. Каждый желающий может принести свои нитки или шерсть и вплетать в помпон со своими пожеланиями.
В 17:00 пройдет торжественное "Рождение Пегаса". Деревянный пегас на улице Rūpniecības 18 является символом всей улицы вот уже более 15 лет. Именно в последний день фестиваля организаторы подарят Риге нового пегаса с горящим сердцем.
"Тепло - это про внешне и внутреннее, про человеческое, физическое, ментальное. Особенно в такое время очень хочется светить, согревать и согреваться", - отметила главный организатор фестиваля Любовь Анчева.
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