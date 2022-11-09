В Риге пройдет первый "Фестиваль тепла"

Каждый день с 10:00 по адресу Rūpniecības 18 каждый сможет абсолютно бесплатно принять участие в творческих мероприятиях, лекциях и активностях, которые помогут подарить или получить тепло.

17 ноября фестиваль откроет "День недоношенных детей". Уже с самого утра начнется создание самого большого в Латвии помпона. Каждый посетитель может принять участие, а также любой желающий может стать вязальной феей и помочь создать изделия для недоношенных деток. В 17:00 выступит благотворительный клуб Steidzīgo Bērnu Fejas, который помогает недоношенным деткам. Гости узнают больше о ситуации в Латвии и смогут поучаствовать в дискуссии.

18 ноября пройдет "День семьи". Взрослые и дети будут продавать то, что сделают своими руками из разных материалов (картон, бумага, глина и текстиль). В 17:00 пройдет празднование седьмого дня рождения латвийского бренда Tooche, который занимается изготовлением яркой обуви из войлока.