Ее прозвали новой Дейнерис: что известно о Милли Олкок, звезде "Дома дракона"?

Кино

С первой роли в 2014 году в фильмографии актрисы уже полтора десятка проектов: от короткометражек до сериалов, которые стали в Австралии культовыми.

Первую славу Олкок принес сериал "Пианино", в котором она сыграла трудного подростка, попавшего в приключение со взрослым мужчиной Лаки (Тим Минчин), перевозящим старое пианино через пустыню. Именно предложение сняться в этом сериале стало поворотным в плане выбора - продолжать ли учебу в школе. По словам девушки, пока она ни разу не пожалела о своем поступке. К слову, эта же роль принесла Милли номинацию на престижную кинопремию "Восходящая звезда".

Трейлер "Пианино"

После работы в "Пианино" наступила пауза. В это время Олкок мыла посуду в ресторане в перерывах между пробами и съемками. Тогда девушка и получила роль Рейниры в "Доме Дракона".

"Я смотрела "Игру престолов", будто готовилась к экзамену", - делилась актриса в интервью Nylon. Правда, она отмечала, что первые 2-3 месяца "постоянно боялась, что уволят".

После выхода первых серий сериала Милли стали сравнивать со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк. Критики отмечали, что сериал станет таким же трамплином для карьеры Милли. Однако, по словам самой юной актрисы, она вдохновлялась не столько образом Дейенерис, сколько актрисой Кейт Бланшетт в фэнтези "Золотой век", а также Одри Хепберн из "Римских каникул".

В свою очередь, сравнения с Кларк никак не влияли на Милли.

Сейчас актриса не уехала обратно в Сидней, а обжила свою первую квартиру в Лондоне. В планах звезды - английский и американский кинематограф.

Правда, Оклок признается, что переживает, что больше "не вытянет счастливый билет", как было с "Игрой престолов". Но тут же добавляет, что больше не хочет ввязываться в большие франшизы и фэнтези. Ей по душе более камерные истории.