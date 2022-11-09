Оккупационная администрация Херсонской области сообщила о смерти Кирилла Стремоусова

16 марта 2022, через несколько недель после перехода Херсонской области под контроль России, в интернете было опубликовано видео с собрания в Херсонском областном совете, на котором несколько человек объявили о создании "комитета спасения за мир и порядок". Возглавивший этот комитет Стремоусов объявил, что "регион хочет наладить с Россией торгово-экономические и социально-культурные связи".

27 апреля РИА Новости сообщило, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона в 2002-2012 годах и народным депутатом Верховной рады Украины от "Партии регионов". Заместителем Сальдо себя объявил Стремоусов.

На новом посту Стремоусов также выделялся одиозными высказываниями и скандалами. Он предлагал "присоединить" Херсонскую область к России без проведения референдума и объявления независимости.

30 августа Стремоусов опубликовал видеообращение с критикой того, как украинские каналы и СМИ освещали контрнаступление Вооруженных сил Украины под Херсоном.

Позже выяснилось, что ролик был записан в Воронеже, в тысяче километров от Херсона. А конкретно - в пятизвездочном отеле Mariott.