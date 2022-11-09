Шойгу отдал приказ о выводе войск из Херсона, в Риге утверждена реформа билетов на проезд в общественном транспорте, а в эфир передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" пришел экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Об этом и не только - в нашей ежедневной подборке. Рассказываем о самом главном за среду, 9 ноября.
Главное за 9 ноября ⟩ Затлерс - о русских Латвии, вывод российских войск из Херсона и смерть жирафа Кими в Рижском зоопарке
Новости Латвии:
Мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что "в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские". Латвийские русские, русскоязычные Латвии, русскоговорящие Латвии, русскоязычные латыши - в Латвии много обозначений для тех жителей страны, для кого родной язык - русский. В эфире "Кто вам платит?" говорили о русскоязычной идентичности в Латвии в контексте последних событий.
7 ноября в Рижском зоопарке умер самец жирафа Кими, сообщает передача 4. studija со ссылкой на предоставленную зоопарком информацию.
Рижская дума утвердила реформу билетов на общественный транспорт в столице, которая предусматривает значительное повышение платы за одну поездку, но при этом значительно снизится стоимость месячных проездных билетов.
В Риге, в Пурвциемсе, в среду фура снова зацепила конструкцию будущего переезда.
Служба государственных доходов (VID) начинает пилотный проект, в рамках которого будет индивидуально обращаться к жителям, за которых длительное время не уплачиваются налоги, сообщили представители VID.
"Сейчас мы не можем маневрировать или играть понятиями, Россия является агрессором, а Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - это Украина", - заявил агентству LETA депутат Европарламента и председатель думы "Согласия" Нил Ушаков, комментируя спорные заявления своего однопартийца Андрея Элксниньша о Крыме.
Если "Объединенный список" (ОС) на этой неделе не даст ответа относительно разделения обязанностей, предложенного лидером "Нового единства" премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, формирование коалиции может провалиться.
В Резекне в среду утром, 9 ноября, примерно с 5:00 утра начался демонтаж советского памятника. Жители города называют его "Алеша". Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Рижанка Виктория обратила внимание на то, что после того, как Латвия перешла на зимнее время, часы Rīgas satiksme в общественном транспорте говорили о том, что мы живем в будущем. RUS TVNET попыталась разобраться в ситуации.
За рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона, оккупированного в первые дни вторжения, на левый берег Днепра.
Погиб заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили российские телеграм-каналы и СМИ. Об этом стало известно на фоне противоречивых сообщений о возможном уходе российских военных из Херсона.
Члены организованной преступной группировки подозреваются в убийстве гражданина Ирландии Уильяма Могена и его подруги Анастасии (Анны) Варславане из Латвии, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Пропагандистка подконтрольного Кремлю телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева поинтересовалась у военного корреспондента "Комсомольской правды" о том, как дела у российских военных в Украине. Ответ, который она получила, оказался не совсем таким, на который она надеялась.
Американское издание Politico пишет, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил свою позицию в отношении перспектив мира с Россией после разговора с властями США. Об этом сообщает Русская служба BBC.
В начале войны президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить 1% своих вооружений для победы над Россией. В течение восьми месяцев западные союзники создали платформу поддержки Украины, оказывая стране военную поддержку в несколько раундов. Одни страны предоставили целых 20% своих резервов (это не США), а другие не торопятся поставлять оружие Украине, сообщает Forbes.
Интересное чтиво:
"После окончания 9-го класса я уже знала, что хочу танцевать стриптиз", - говорит 35-летняя Ольга (имя героини изменено). В профессии она около 17 лет. Ее никогда не смущало то, что часть общества считает это ремесло чем-то грязным и вульгарным, а стриптизерш и вовсе приравнивают к проституткам.
Высказывание звезды шоу-бизнеса и жены Каспара Камбалы Ольги: "Люди едут из какой-то чухни, из Добеле там..." вызвало конкретную бурю в соцсетях. На ее высказывание ответило предприятие Dobeles dzirnavnieks.
Обычно женщины сразу чувствуют, что "там" что-то не так - появляется дискомфорт, повышенные выделения. Главное в этом случае - не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Доктор медицинских наук, гинеколог Яна Жоджика отвечает на вопросы женщин о выделениях.
7 ноября российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. В какой-то момент артист остался на сцене в облегающих полупрозрачных лосинах. Кадры моментально разлетелись по Сети.
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