Американское издание Politico пишет, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил свою позицию в отношении перспектив мира с Россией после разговора с властями США. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В начале войны президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить 1% своих вооружений для победы над Россией. В течение восьми месяцев западные союзники создали платформу поддержки Украины, оказывая стране военную поддержку в несколько раундов. Одни страны предоставили целых 20% своих резервов (это не США), а другие не торопятся поставлять оружие Украине, сообщает Forbes.

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