Сегодня в процессе принятия поправок к муниципальному бюджету Рижская дума поддержала повышение заработной платы муниципальных служащих.
Рижская дума поддержала повышение заработной платы работников
Повышение заработной платы запланировано во всех муниципальных структурах с увеличением месячного фонда оплаты труда в среднем на 10%.
Например, на повышение заработной платы Рижской муниципальной полиции планируется выделить дополнительно 191 903 евро.
Для департамента городского развития с целью увеличения ежемесячного фонда заработной платы в среднем на 10% планируется увеличить дотацию из общих доходов Рижского самоуправления более чем на 120 000 евро.
С этой же целью департаменту имущества планируется выделить 78 656 евро, департаменту сообщения - 40 164 евро, департаменту жилья и окружающей среды - 48 958 евро.
Увеличение фонда заработной платы в среднем на 10% запланировано также для Рижского сиротского суда, департамента образования, культуры и спорта, департамента благосостояния, агентства Rīgas gaisma, Рижского агентства инвестиций и туризма, Рижского агентства памятников, Рижского цифрового агентства, Рижского агентства энергетики и финансового департамента.
По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, конкурентоспособность столичного самоуправления на рынке труда отвечает интересам рижан.
По его мнению, публичный сектор часто проигрывает в конкуренции за работников частному сектору. В Рижской думе ощутима не меньшая конкуренция и с учреждениями государственного сектора, от зарплат в которых думские зарплаты отстают на 45%. В то же время жители города требуют качественных муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены только при условии работы в муниципалитете мотивированных и профессиональных сотрудников.
В течение нескольких лет повышение заработной платы не было приоритетом Рижской думы. Подход был хаотичным. Муниципалитет развивал несколько крупных строительных проектов, а его сотрудники оставались без внимания.
Мэр подчеркивает, что в течение трех лет необходимо исправить ситуацию, направив часть увеличения бюджета самоуправления на повышение конкурентоспособности Рижской думы на рынке труда.
"Подчеркну, что это нужно было сделать и без кризиса роста цен. При этом, с учетом скачка инфляции, зарплаты будут повышены уже с 1 ноября, а не в следующем году", - отметил мэр.
И в дальнейшем треть от прироста бюджета будет направляться на развитие города, треть - на улучшение предоставляемых муниципалитетом услуг и еще треть - для сотрудников.
При этом Стакис обращает внимание, что с 1 ноября планируется повышение зарплаты сотрудников, но не мэра, вице-мэров или директоров департаментов. Кроме того, это не будет механическое повышение заработной платы в одинаковом размере - оно произойдет на основании оценки работы. В свою очередь, повышение заработной платы педагогов и технического персонала запланировано с 1 января следующего года.
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