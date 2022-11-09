Рижская дума поддержала повышение заработной платы работников

Повышение заработной платы запланировано во всех муниципальных структурах с увеличением месячного фонда оплаты труда в среднем на 10%.

Например, на повышение заработной платы Рижской муниципальной полиции планируется выделить дополнительно 191 903 евро.

Для департамента городского развития с целью увеличения ежемесячного фонда заработной платы в среднем на 10% планируется увеличить дотацию из общих доходов Рижского самоуправления более чем на 120 000 евро.

С этой же целью департаменту имущества планируется выделить 78 656 евро, департаменту сообщения - 40 164 евро, департаменту жилья и окружающей среды - 48 958 евро.

Увеличение фонда заработной платы в среднем на 10% запланировано также для Рижского сиротского суда, департамента образования, культуры и спорта, департамента благосостояния, агентства Rīgas gaisma, Рижского агентства инвестиций и туризма, Рижского агентства памятников, Рижского цифрового агентства, Рижского агентства энергетики и финансового департамента.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, конкурентоспособность столичного самоуправления на рынке труда отвечает интересам рижан.