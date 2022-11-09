Вице-мэр Риги: общественный транспорт должен стать "королем мобильности"

Как заявил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, общественный транспорт должен стать "королем мобильности".

Общественный транспорт в Риге является постоянным приоритетом самоуправления. Поэтому будет сделано все, чтобы поездки на общественном транспорте стали еще более привлекательными для горожан.

В настоящее время принято решение об изменении видов билетов, но еще ожидаются решения по продлению маршрутов, увеличению количества рейсов и т.д.

Председатель комитета по вопросам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс призвал пассажиров тщательно просчитывать, какие поездки им выгодны. Например, купив 90-минутный билет, в действительности пассажир сможет ездить дольше.

Срок действия этого билета будет рассчитываться с момента первой валидации. Билет можно будет в последний раз зарегистрировать на 89-й минуте и продолжить поездку.

Такой же принцип будет применяться и к другим билетам с определенным временем действия - зарегистрировать билет можно в последнюю минуту.