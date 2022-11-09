Депутаты Рижской думы надеются на существенное изменение привычек пассажиров после реформы цен на билеты в общественном транспорте столицы.
Вице-мэр Риги: общественный транспорт должен стать "королем мобильности"
Как заявил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, общественный транспорт должен стать "королем мобильности".
Общественный транспорт в Риге является постоянным приоритетом самоуправления. Поэтому будет сделано все, чтобы поездки на общественном транспорте стали еще более привлекательными для горожан.
В настоящее время принято решение об изменении видов билетов, но еще ожидаются решения по продлению маршрутов, увеличению количества рейсов и т.д.
Председатель комитета по вопросам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс призвал пассажиров тщательно просчитывать, какие поездки им выгодны. Например, купив 90-минутный билет, в действительности пассажир сможет ездить дольше.
Срок действия этого билета будет рассчитываться с момента первой валидации. Билет можно будет в последний раз зарегистрировать на 89-й минуте и продолжить поездку.
Такой же принцип будет применяться и к другим билетам с определенным временем действия - зарегистрировать билет можно в последнюю минуту.
Председатель правления предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса добавила, что введение временных билетов необходимо для того, чтобы в будущем оптимизировать маршрутную сеть и ввести связанные маршруты.
Она напомнила, что будет установлен 60-дневный переходный период, позволяющий использовать купленные в этом году билеты в первые два месяца следующего года.
С другой стороны, уже в декабре планируется найти возможность для пассажиров покупать новые билеты, например, месячные.
Иннуса добавила, что
новые билеты можно будет приобрести теми же способами, что и сейчас - будут действовать желтые э-талоны, карты рижанина и билеты с QR-кодом.
Как сообщалось, Рижская дума планирует сегодня принять решение об изменении ассортимента и цен на проезд в городском общественном транспорте.
Изменения предусматривают значительное увеличение платы за одну поездку, но при этом месячные билеты станут намного доступнее.
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